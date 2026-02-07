‘धर्म और जाति की आड़ में राजनीति…’ 2027 चुनाव से पहले मायावती का योगी सरकार पर विस्फोटक बयान

बैठक में मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की हालत दयनीय बनी हुई है। किसान, मजदूर और व्यापारी भी परेशान हैं। पिछली और मौजूदा सरकारों ने इन वर्गों के हितों पर ध्यान नहीं दिया। मायावती ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारें जनहित के मुद्दों पर काम करने के बजाय जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। इससे समाज में नफरत की भावना बढ़ रही है, जो देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति-धर्म की आड़ में आपस में लड़वाना गलत है।