7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘धर्म और जाति की आड़ में राजनीति…’ 2027 चुनाव से पहले मायावती का योगी सरकार पर विस्फोटक बयान

UP Politics: बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में समीक्षा बैठक कर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का बिगुल फूंका।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 07, 2026

mayawati

PC: IANS

Mayawati Big Statement on Yogi Government: बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने 7 फरवरी 2026 को लखनऊ स्थित बसपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश भर से पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी शामिल हुए। यह बैठक पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर केंद्रित थी।

बैठक का मुख्य उद्देश्य

मायावती ने बैठक में कहा कि अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से पूरी ताकत से तैयारी करनी होगी। उन्होंने बताया कि SIR यानी मतदाता सूची के संशोधन के कारण पार्टी का काम कुछ प्रभावित हुआ था। अब उन अधूरे कामों को जल्द पूरा किया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया में पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और नए मतदाताओं को जोड़ने का निर्देश दिया गया है।

विरोधी दलों पर निशाना

मायावती ने विपक्षी पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कुछ दल बसपा को कमजोर करने के लिए साजिशें रच रहे हैं। पदाधिकारियों को इन साजिशों से सावधान रहने और सक्रिय रहने की हिदायत दी गई। मायावती का कहना था कि बसपा को मजबूत बनाने के लिए सभी स्तर पर काम तेज करना होगा। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।

जनता के मुद्दों पर फोकस

बैठक में मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की हालत दयनीय बनी हुई है। किसान, मजदूर और व्यापारी भी परेशान हैं। पिछली और मौजूदा सरकारों ने इन वर्गों के हितों पर ध्यान नहीं दिया। मायावती ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारें जनहित के मुद्दों पर काम करने के बजाय जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। इससे समाज में नफरत की भावना बढ़ रही है, जो देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जाति-धर्म की आड़ में आपस में लड़वाना गलत है।

पदाधिकारियों को निर्देश

मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि वे जनता के बीच जाकर गरीबों, ओबीसी, एससी-एसटी, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की दयनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षित करें। इन मुद्दों को उठाकर लोगों को जागरूक करना होगा। पार्टी का फोकस बहुजन समाज के साथ-साथ सभी वर्गों को जोड़ने पर रहेगा।

बसपा की रणनीति 2027 के लिए

यह बैठक मिशन 2027 का हिस्सा है। बसपा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रही है। ब्राह्मण, ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों के माध्यम से नए वोटरों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। मायावती अकेले चुनाव लड़ने पर अड़ी हैं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नियमित बैठकें और समीक्षा कर रही हैं। बता दें कि बसपा अब 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मायावती की यह बैठक पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने वाली साबित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘धर्म और जाति की आड़ में राजनीति…’ 2027 चुनाव से पहले मायावती का योगी सरकार पर विस्फोटक बयान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘हम भी आपके दादा लगते हैं…’ सीएम योगी ने अपने गांव पंचूर में किया रात्रि विश्राम, लोगों से मिले

लखनऊ

सर्राफा बाजार में सोना फिर उछला, चांदी भी चमकी, शादी सीजन में बढ़ी खरीदारी और निवेशकों की हलचल

Gold Silver Price Today
लखनऊ

सियासी ‘ड्रामे’ के लिए मशहूर BJP विधायक फिर सुर्खियों में, मंत्री से टकराव; पिता भी रहे विवादित राजनीतिक अंदाज के लिए चर्चित

सियासी ‘थिएट्रिक्स’ से चर्चा में रहने वाले BJP विधायक बृजभूषण राजपूत, मंत्री से टकराव के बाद फिर सुर्खियों में     (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Panchayat Chunav 2026: बजट सत्र के बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान, प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने बताया

बजट के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान
लखनऊ

UP Budget 2026: विधानसभा चुनाव से पहले खास है यूपी का बजट, किसानों को क्या मिल सकता है फायदा?

यूपी बजट 2026 में किसानों को साधने का मास्टरप्लान
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.