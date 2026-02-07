UP Panchayat Chunav 2026: बजट सत्र के बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान, प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने बताया

UP Panchayat Chunav 2026: यूपी पंचायत चुनाव के तारीखों को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव इस साल अप्रेल-मई तक करा लिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने पहले ही सारी अटकलों को विराम लगाते हुए कहा था कि किसी प्रकार भ्रम ना फैलाये। उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर भी सारे जिलों में पहुंच गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। वहीं अब इस पुरे मामले में पंचायती प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी खुलकर बात की है।