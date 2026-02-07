7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Panchayat Chunav 2026: बजट सत्र के बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान, प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने बताया

UP Panchayat Chunav 2026 Date: यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 07, 2026

बजट के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान

बजट के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान Source- FB

UP Panchayat Chunav 2026: यूपी पंचायत चुनाव के तारीखों को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव इस साल अप्रेल-मई तक करा लिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने पहले ही सारी अटकलों को विराम लगाते हुए कहा था कि किसी प्रकार भ्रम ना फैलाये। उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर भी सारे जिलों में पहुंच गए हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। वहीं अब इस पुरे मामले में पंचायती प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी खुलकर बात की है।

कब होगा यूपी यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान?

प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने मीडिया को बयान दिया कि यूपी में NDA की सरकार है और NDA का हर नेता, जो भी कहता है वो सही कहता है। उन्होंने कहा कि अगर ओपी राजभर ने अगर कहा है कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर होंगे, तो समय पर ही करवाए जाएंगे। उनसे जब पुछा गया कि क्या सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कोई नियम ला रही है, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने कहा कि सरकार न कोई नियम ला रही है और न ही कोई नियम लगाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव सही समय पर ही होंगे, 2, 4 दिन का अंतर हो सकता है।

बजट सत्र के बाद होगा ऐलान?

प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने आगे कहा कि यूपी में 11 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। सरकार से बजट सत्र के दौरान पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी और उसके चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बयान के साफ हो गया है कि बजट सत्र के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। आरक्षण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पुराने आरक्षण के हिसाब से इस बार भी सीटों की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पुरी तैयारी कर ली है और सरकार से बातचीत के बाद चुनाव का ऐलान होगा।

ये भी पढ़ें

UP Panchayat Chunav 2026: क्या 2027 में होंगे यूपी पंचायत चुनाव? मंत्री OP राजभर ने बताया सही डेट
लखनऊ
UP पंचायत चुनाव 2026 टलेंगे या समय पर होंगे?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

उत्तर प्रदेश विधानसभा

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 12:10 pm

Published on:

07 Feb 2026 12:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Panchayat Chunav 2026: बजट सत्र के बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान, प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर ने बताया

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सर्राफा बाजार में सोना फिर उछला, चांदी भी चमकी, शादी सीजन में बढ़ी खरीदारी और निवेशकों की हलचल

Gold Silver Price Today
लखनऊ

सियासी ‘ड्रामे’ के लिए मशहूर BJP विधायक फिर सुर्खियों में, मंत्री से टकराव; पिता भी रहे विवादित राजनीतिक अंदाज के लिए चर्चित

सियासी ‘थिएट्रिक्स’ से चर्चा में रहने वाले BJP विधायक बृजभूषण राजपूत, मंत्री से टकराव के बाद फिर सुर्खियों में     (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Budget 2026: विधानसभा चुनाव से पहले खास है यूपी का बजट, किसानों को क्या मिल सकता है फायदा?

यूपी बजट 2026 में किसानों को साधने का मास्टरप्लान
लखनऊ

2027 मिशन पर BSP एक्टिव, लखनऊ में मायावती की रणनीतिक बैठक, संगठन और चुनावी तैयारी पर मंथन

2027 चुनाव की तैयारी तेज, लखनऊ में मायावती की बड़ी बैठक (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP सरकार का बड़ा फैसला: बस चालक-परिचालक मानदेय बढ़ा, ग्रामीण रूटों पर किराया घटाकर यात्रियों को राहत

सीएम जनता सेवा योजना को बड़ा संबल: चालक-परिचालकों के मानदेय में वृद्धि, ग्रामीण यात्रियों को किराए में 20% राहत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.