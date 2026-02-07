UP Budget 2026: विधानसभा चुनाव से पहले खास है यूपी का बजट, किसानों को क्या मिल सकता है फायदा?

मुफ्त बिजली योजना जारी - घरेलू और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली को और मजबूत किया जा सकता है।

पीएम-कुसुम योजना का विस्तार - सौर पंप लगाने पर ज्यादा सब्सिडी और ज्यादा किसानों को कवर करने की योजना।

गन्ना किसानों के लिए विशेष पैकेज - बकाया भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष या चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर फंड।

किसान क्रेडिट कार्ड (e-KCC) में सुधार - लोन 5 मिनट में मिलना जारी रहेगा, ब्याज सब्सिडी बढ़ सकती है। कृषि ऋण लक्ष्य 3 लाख करोड़ तक।

नई आय सहायता या बोनस - पीएम किसान के साथ राज्य स्तर पर अतिरिक्त मदद या फसल बोनस।

आधुनिक खेती और AI - केंद्र की भारत-विस्तार योजना से छोटे किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती सिखाई जाएगी।

पशुपालन और संबद्ध क्षेत्र - दूध, मछली पालन पर ज्यादा फोकस, जिससे अतिरिक्त कमाई हो।