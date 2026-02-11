Driving Licence: आधार के नए स्वरूप से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक परेशान, 8,200 से ज्यादा आवेदन लटके

हाल के वर्षों में आधार कार्ड के फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। कई आधार कार्ड में पारिवारिक पहचान के कॉलम में “S/O, D/O, W/O” की जगह केवल “Care Of” (C/O) लिखा होता है या कॉलम खाली होता है। दूसरी ओर, परिवहन विभाग का NIC आधारित सॉफ्टवेयर अब भी पारंपरिक डेटा फॉर्मेट पर काम कर रहा है, जिसमें पिता या पति का नाम अनिवार्य फील्ड है। जैसे ही आवेदक आधार नंबर से विवरण फेच करता है, सिस्टम ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन में पिता/पति का नाम न मिलने पर आवेदन खारिज कर देता है। इस तकनीकी असंगति ने हजारों लोगों की फाइलें रोक दी हैं।