UP Budget 2026: कृषि, पशुपालन और मत्स्य से चमका यूपी, आर्थिक सर्वेक्षण में 2047 तक किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा विजन

UP Economic Survey Highlights Agri Growth: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु कृषि और किसान हैं। “विकसित उत्तर प्रदेश 2047” के विजन के तहत राज्य सरकार ने कृषि को आधुनिक, लाभकारी और तकनीक आधारित बनाने का लक्ष्य तय किया है, ताकि किसानों की आय बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। सरकार का जोर “लागत कम, उत्पादन अधिक” के सिद्धांत पर है। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को समग्र रूप से बढ़ावा देकर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।