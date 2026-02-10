जानें कौन हैं यूपी के सबसे उम्रदराज विधायक, स्कूटर पर सवार होकर विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में सबसे उम्रदराज विधायक ने एकदम अलग अनोखी एंट्री ली। विधायक एकदम सादगी के साथ बिना किसी लाव-लश्कर के सत्र में शामिल होने पहुंचे। आजकल जहां विधानसभा सत्र हो या लोकसभा सत्र जहां से आकर्षक तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं 90 वर्षीय विधायक आलमबदी सादगी के साथ स्कूटर के पीछे बैठकर विधानसभा सत्र में शामिल होने पहुंचे। वह आजमगढ़ की निज़ामाबाद सीट से विधायक हैं।