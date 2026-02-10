10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

छोटा भाई करना चाहता था 9वीं की छात्रा से रेप, बड़े भाई ने डांट कर भगाया…इसके बाद खुद मिटाई हवस

Crime News: छोटा भाई 9वीं की छात्रा से रेप करना चाहता था। बड़े भाई ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद उसने खुद बच्ची के साथ रेप किया। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Harshul Mehra

Feb 10, 2026

man sexually assaulted 9th grade student in amroha crime news up

representative picture (patrika)

Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई। यहां पढ़ने के लिए निकली कक्षा 9 की छात्रा को पड़ोसी गांव के एक युवक जबरन खींच कर खेत में ले गया। शोर सुनकर युवक का बड़ा भाई जैकी मौके पर पहुंचा। जिसके बाद जैकी ने डांटकर छोटे भाई गौतम को वहां से जाने को कहा। इसके बाद जैकी ने किशोरी को विश्वास में लेकर उसे रोक लिया और बाद में धमकाते हुए उसे मुरादाबाद के एक मकान में ले गया। जहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

Crime News In Hindi: आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

बदहवास छात्रा रविवार की सुबह घर पहुंची और उसने आपबीती परिजनों को सुनाई। 2 संप्रदायों का मामला होने से मामले में तनाव ज्यादा फैल गया। जिसके बाद पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ पीड़ित की शिकायत पर थाने में FIR दर्ज की गई। आरोपी दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है।

Amroha Crime News in Hindi: अमरोहा में किसान की बेटी के साथ दुष्कर्म

दरअसल, एक किसान की 14 साल की बेटी शनिवार को घर से पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह बदहवास छात्रा घर पहुंची तो उसने परिजनों को कहा कि घर आते समय गवाजिदपुर का गौतम जबरन उसे गन्ने के खेत में ले गया। थोड़ी देर बाद गौतम का भाई जैकी आया और उसने गौतम को वहां से जाने को कहा। इसके बाद शाम तक जैकी ने उसे जबरन गन्ने के खेत में रखा और फिर मुरादाबाद में पाकबड़ा स्थित एक मकान में ले गया। जहां उसने रेप किया।

UP News in Hindi: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

किशोरी के साथ हुई घटना और मामला 2 संप्रदाय के बीच का होने से इलाके के लोगों में आक्रोष फैल गया। इलाके के तमाम लोग रविवार देर रात कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने आरोपी गौतम और जैकी के खिलाफ FIR दर्ज की। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह का मामले को लेकर कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

SIR Update: SIR में लिंगानुपात ने चौंका दिया; पुरुष या महिला किस की घटी ज्यादा संख्या? देखें आंकड़े
प्रयागराज
sex ratio in sir is shocking in prayagraj which has declined more men or women see statistics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 03:26 pm

Published on:

10 Feb 2026 03:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / छोटा भाई करना चाहता था 9वीं की छात्रा से रेप, बड़े भाई ने डांट कर भगाया…इसके बाद खुद मिटाई हवस

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा में ‘घूसखोर पंडत’ वेब सीरीज पर बवाल, ब्राह्मण समाज ने दर्ज कराई शिकायत

amroha ghooskhore pandit web series controversy
अमरोहा

अमरोहा में लव जिहाद का सनसनीखेज खुलासा: हिंदू बनकर बिछाया प्यार का जाल; शोषण, गर्भपात और धर्म परिवर्तन का दबाव

amroha love jihad accused sahil arrested
अमरोहा

अवैध संबंधों का खौफनाक अंजाम, दूरी बनी मौत की वजह: अमरोहा में दिनदहाड़े रूबी की सनसनीखेज हत्या

amroha ruby murder affair rejection case
अमरोहा

अफेयर की आग में दहला अमरोहा: महिला की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी घर में हुआ कैद, गांव बना पुलिस छावनी

amroha woman murder affair police action
अमरोहा

अमरोहा से लापता छात्रा ने फोन पर कहा-‘मुझे मत ढूंढना’, मैं जीजा के साथ हूं; तीन बच्चों के बाप संग हुई..

amroha student missing with married man
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.