छोटा भाई करना चाहता था 9वीं की छात्रा से रेप, बड़े भाई ने डांट कर भगाया…इसके बाद खुद मिटाई हवस

दरअसल, एक किसान की 14 साल की बेटी शनिवार को घर से पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह बदहवास छात्रा घर पहुंची तो उसने परिजनों को कहा कि घर आते समय गवाजिदपुर का गौतम जबरन उसे गन्ने के खेत में ले गया। थोड़ी देर बाद गौतम का भाई जैकी आया और उसने गौतम को वहां से जाने को कहा। इसके बाद शाम तक जैकी ने उसे जबरन गन्ने के खेत में रखा और फिर मुरादाबाद में पाकबड़ा स्थित एक मकान में ले गया। जहां उसने रेप किया।