छोटा भाई करना चाहता था 9वीं की छात्रा से रेप, बड़े भाई ने डांट कर भगाया…इसके बाद खुद मिटाई हवस

representative picture (patrika)
Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई। यहां पढ़ने के लिए निकली कक्षा 9 की छात्रा को पड़ोसी गांव के एक युवक जबरन खींच कर खेत में ले गया। शोर सुनकर युवक का बड़ा भाई जैकी मौके पर पहुंचा। जिसके बाद जैकी ने डांटकर छोटे भाई गौतम को वहां से जाने को कहा। इसके बाद जैकी ने किशोरी को विश्वास में लेकर उसे रोक लिया और बाद में धमकाते हुए उसे मुरादाबाद के एक मकान में ले गया। जहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
बदहवास छात्रा रविवार की सुबह घर पहुंची और उसने आपबीती परिजनों को सुनाई। 2 संप्रदायों का मामला होने से मामले में तनाव ज्यादा फैल गया। जिसके बाद पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ पीड़ित की शिकायत पर थाने में FIR दर्ज की गई। आरोपी दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है।
दरअसल, एक किसान की 14 साल की बेटी शनिवार को घर से पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह बदहवास छात्रा घर पहुंची तो उसने परिजनों को कहा कि घर आते समय गवाजिदपुर का गौतम जबरन उसे गन्ने के खेत में ले गया। थोड़ी देर बाद गौतम का भाई जैकी आया और उसने गौतम को वहां से जाने को कहा। इसके बाद शाम तक जैकी ने उसे जबरन गन्ने के खेत में रखा और फिर मुरादाबाद में पाकबड़ा स्थित एक मकान में ले गया। जहां उसने रेप किया।
किशोरी के साथ हुई घटना और मामला 2 संप्रदाय के बीच का होने से इलाके के लोगों में आक्रोष फैल गया। इलाके के तमाम लोग रविवार देर रात कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने आरोपी गौतम और जैकी के खिलाफ FIR दर्ज की। प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन सिंह का मामले को लेकर कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
