अमरोहा

अमरोहा से लापता छात्रा ने फोन पर कहा-‘मुझे मत ढूंढना’, मैं जीजा के साथ हूं; तीन बच्चों के बाप संग हुई..

Amroha News: यूपी के अमरोहा में बीए अंतिम वर्ष की 20 वर्षीय छात्रा कॉलेज के लिए निकली लेकिन घर नहीं लौटी। बाद में फोन कर उसने रिश्ते के जीजा के साथ होने की बात कही।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Feb 04, 2026

amroha student missing with married man

अमरोहा से लापता छात्रा ने फोन पर कहा-‘मुझे मत ढूंढना’ | Image Source - Freepik

Student missing with married man Amroha: अमरोहा जिले में एक बीए अंतिम वर्ष की छात्रा के अचानक लापता हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 20 वर्षीय छात्रा 31 जनवरी की सुबह रोज की तरह घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी।

परिजनों ने पहले अपने स्तर पर आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से संपर्क कर तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। छात्रा के मोबाइल पर कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई।

फोन कॉल से खुला रिश्ते के जीजा का नाम

अगले दिन अचानक छात्रा का फोन आया, जिसमें उसने परिजनों से कहा कि वह रिश्ते के जीजा के साथ है और उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। यह सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। परिजनों के अनुसार, कॉल बहुत संक्षिप्त था और छात्रा ने बात पूरी किए बिना ही फोन काट दिया। इसके बाद से उसका मोबाइल भी बंद आने लगा, जिससे परिवार को अनहोनी की आशंका सताने लगी।

आभूषण ले जाने का भी आरोप

परिजनों का आरोप है कि छात्रा घर से सोने और चांदी के कीमती आभूषण भी अपने साथ ले गई है। परिवार का कहना है कि यह सब किसी के बहकावे में आकर किया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि छात्रा को मानसिक रूप से प्रभावित कर घर से बाहर ले जाया गया है, ताकि वह परिवार से संपर्क तोड़ ले।

तीन बच्चों के पिता पर गंभीर आरोप

परिवार की शिकायत के अनुसार, छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला व्यक्ति बिजनौर जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के घुंघली गांव का रहने वाला करनलाल है। करनलाल पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी के पद पर तैनात है और वर्तमान में गंगेश्वरी ब्लॉक में कार्यरत है। परिजनों का कहना है कि करनलाल पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है, इसके बावजूद उसने छात्रा को अपने साथ ले जाने की साजिश रची।

पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि करनलाल ने उन्हें फोन कर धमकी दी है। परिजनों के अनुसार, उसने कहा कि वह छात्रा को पाने के लिए किसी की जान भी ले सकता है। इस धमकी के बाद परिवार और ज्यादा डर गया और तुरंत पुलिस की शरण में जाने का फैसला किया।

पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

मामले में अमरोहा देहात थाना पुलिस ने किसान पिता की तहरीर पर करनलाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने छात्रा की तलाश शुरू कर दी है और संबंधित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। सीओ अवधभान भदोरिया ने बताया कि मामला गंभीर है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

परिजनों की पुलिस से अपील

परिवार का कहना है कि उनकी बेटी पढ़ाई में होशियार थी और भविष्य को लेकर बड़े सपने देख रही थी। अचानक उसका इस तरह घर से चले जाना उन्हें असहज कर रहा है। परिजनों ने पुलिस से अपील की है कि छात्रा को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जाए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

04 Feb 2026 08:15 am

