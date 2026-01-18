मौनी अमावस्या पर आस्था का संगम: ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में उमड़ा हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब!

Mauni Amavasya 2026: अमरोहा में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर रविवार तड़के ही ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ठंड की परवाह किए बिना हजारों लोग गंगा के निर्मल जल में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। घाटों पर “जय गंगा मैया” और “हर हर गंगे” के गूंजते जयकारों के बीच भक्तों ने स्नान कर पुण्य लाभ कमाया और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थनाएं कीं।