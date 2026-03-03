होलिका पर गश्त दे रहे सिपाही पर जानलेवा हमला, लहूलुहान हुए सिपाही की हालत गंभीर

वारदात की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार आनंद ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। शुरुआती पूछताछ में वह अपना नाम और पता सही तरीके से नहीं बता पा रहा है, जिससे उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है।