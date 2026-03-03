3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

होलिका पर गश्त दे रहे सिपाही पर जानलेवा हमला, लहूलुहान हुए सिपाही की हालत गंभीर

UP Crime: अमरोहा में होलिका दहन की रात गश्त कर रहे सिपाही पर अज्ञात ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। लहूलुहान सिपाही को हायर सेंटर रेफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Namrata Tiwary

Mar 03, 2026

amroha sipahi attack

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में होलिका दहन की रात खुशियों का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया जब ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमला उस समय हुआ जब सिपाही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गश्त कर रहे थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गश्त के दौरान हमला

जानकारी के अनुसार, अमरोहा नगर के मोहल्ला छेवड़ा में सिपाही राहुल कुमार होलिका दहन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए गश्त कर रहे थे। तभी एक शख्स ने उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और स्थानीय युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए हमलावर को मौके पर ही दबोच लिया।

हायर सेंटर रेफर किया

घटना के तुरंत बाद घायल सिपाही राहुल कुमार को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह डाक्टर्स की निगरानी में हैं।

आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं

वारदात की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक (SP) अमित कुमार आनंद ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। शुरुआती पूछताछ में वह अपना नाम और पता सही तरीके से नहीं बता पा रहा है, जिससे उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है।

सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश

त्योहार की रात हुई इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि खाकी वर्दी वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे? पुलिस प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

अगर 3 मार्च को जा रहे हैं वृंदावन, तो नोट कर लें बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का नया समय
मथुरा
mandir shri banke bihari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 12:31 pm

Published on:

03 Mar 2026 12:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / होलिका पर गश्त दे रहे सिपाही पर जानलेवा हमला, लहूलुहान हुए सिपाही की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा पुलिस होली के लिए अलर्ट, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

amroha police holi alert 2026
अमरोहा

मुंह दिखाई में घूंघट उठाते ही दुल्हन का ‘खौफनाक’ सच आया सामने! 60 साल के दूल्हे के उड़ गए होश..

fake bride marriage scam amroha elderly
अमरोहा

थाने में युवक को बेरहमी से पीटा, 6 महीने बाद वीडियो से खुला राज; एसपी के सख्त एक्शन से हिला पुलिस विभाग

amroha police beat youth video action
अमरोहा

अमरोहा कोर्ट को फिर उड़ाने की मिली धमकी! 10 दिन में दूसरी बार ईमेल से फैली सनसनी, खाली कराई गई कचहरी

amroha court bomb threat email alert
अमरोहा

अमरोहा में भारी बवाल: BJP विधायक की गाड़ी पर पथराव, नशे में धुत उपद्रवियों का तांडव, चौकी इंचार्ज सस्पेंड!

amroha bjp mla car attack police suspended
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.