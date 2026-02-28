मुंह दिखाई में घूंघट उठाते ही दुल्हन का ‘खौफनाक’ सच आया सामने! 60 साल के दूल्हे के उड़ गए होश..

Fake Bride Marriage Scam Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव अगरौला कला निवासी 60 वर्षीय सोमपाल सिंह की पत्नी का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है। बेटियों की शादी हो चुकी है और घर में अकेलेपन व कामकाज की दिक्कतों के चलते वह लंबे समय से दूसरी शादी की इच्छा जता रहे थे। इसी मजबूरी और भावनात्मक स्थिति का फायदा उठाकर जालसाजों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया।