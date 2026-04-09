मां इंतजार करती रही और बेटा कफन में लौटा: खेल-खेल में मौत के आगोश में समा गया 6 साल का लाडला!

दरअसल, बुधवार को 6 साल का आतिफ अपनी छोटी सी साइकिल लेकर घर से बाहर खेलने के लिए निकला था। घर वालों को लगा कि वह रोज की तरह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन जब घंटों बीत जाने के बाद भी आतिफ की कोई आहट नहीं मिली, तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। आनन-फानन में ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन मासूम का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और बच्चे की तलाश शुरू की गई।