अमरोहा में डिप्टी सीएम का हमला: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर साधा निशाना, बोले- इनके फॉलोअर पाकिस्तान-बांग्लादेश से

अमरोहा में डिप्टी सीएम का हमला
Brajesh Pathak Amroha Opposition: अमरोहा दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स और फॉलोअर्स को लेकर चर्चा की जा रही है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर के देशों से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों से जुड़े यूजर्स की संख्या अधिक बताई जा रही है, जबकि इसे गलत तरीके से देश के भीतर राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
अपने बयान में ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग तनाव में आकर इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं। उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसे शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जेन-ज़ी को लेकर फैलाई जा रही कई बातें पूरी तरह से भ्रामक हैं। उनके अनुसार वास्तविकता यह है कि देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और स्थिरता के साथ खड़ा है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया की संभावना जताई जा रही है।
अमरोहा में दिए गए बयान के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े सोशल मीडिया फॉलोअर्स में एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आता है। उन्होंने दावा किया कि इन आंकड़ों को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य देश के युवाओं को गुमराह करना है। ब्रजेश पाठक के अनुसार, वास्तविक स्थिति यह है कि भारत का युवा वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और स्थिरता के साथ खड़ा है।
कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने लोहा जिले में निजी अस्पतालों में मनमाने बिल और ओवरचार्जिंग को लेकर सवाल पूछा। इस पर उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी भी अस्पताल द्वारा ऐसी शिकायत सामने आती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और अवैध या नियमों के खिलाफ चल रहे अस्पतालों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अस्पतालों को सील भी किया जाएगा।
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