अमरोहा में डिप्टी सीएम का हमला: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पर साधा निशाना, बोले- इनके फॉलोअर पाकिस्तान-बांग्लादेश से

Brajesh Pathak Amroha Opposition: अमरोहा दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स और फॉलोअर्स को लेकर चर्चा की जा रही है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर के देशों से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य देशों से जुड़े यूजर्स की संख्या अधिक बताई जा रही है, जबकि इसे गलत तरीके से देश के भीतर राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।