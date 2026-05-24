ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की अब खैर नहीं, अमरोहा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 6.88 लाख का ठोका जुर्माना

Drink Drive Action Amroha: उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान यातायात पुलिस की 09 टीमों ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया।