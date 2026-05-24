ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की अब खैर नहीं, अमरोहा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 6.88 लाख का ठोका जुर्माना

अमरोहा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 6.88 लाख का ठोका जुर्माना
Drink Drive Action Amroha: उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान यातायात पुलिस की 09 टीमों ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया।
विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने करीब 800 वाहनों की जांच की। चेकिंग के दौरान ऐसे वाहन चालकों को चिन्हित किया गया जो नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क पर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेज, नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न और शराब पीकर वाहन चलाने की स्थिति की जांच की। अभियान के चलते कई स्थानों पर वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली।
अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 20 चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा प्रेशर हॉर्न लगाने वाले 47 वाहन चालकों के चालान किए गए, जबकि फॉल्टी नंबर प्लेट वाले 07 वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर 73 वाहनों के खिलाफ चालान करते हुए लगभग 6 लाख 88 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जनपद पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। पुलिस का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए सड़क पर जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाना बेहद जरूरी है।
अमरोहा पुलिस ने साफ किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी लगातार चलाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सड़क पर लापरवाही न केवल चालक बल्कि अन्य लोगों की जान के लिए भी खतरा बनती है। ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर और अधिक सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि जिले में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था कायम रखी जा सके।
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