अमरोहा में अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने वाले दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटरों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Illegal Arms Factory Case: अवैध हथियारों के निर्माण और तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच अमरोहा पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। थाना सैदनगली क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज अवैध शस्त्र फैक्ट्री मामले में अदालत ने दो हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर कुल 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला सुनाया गया।