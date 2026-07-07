अमरोहा में शादी से लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला, CCTV में कैद हुई वारदात; आरोपी फरार

Amroha News Today:अमरोहा जनपद के बछरायूं थाना क्षेत्र के शरीकपुर गांव में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि युवक शादी समारोह से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे कुछ युवकों ने उसकी बाइक को रोक लिया। इसके बाद हमलावरों ने युवक को जबरन नीचे उतार कर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।