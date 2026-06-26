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अमरोहा

अमरोहा में शख्स ने खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में सच आया सामने, वजह जानकर हर कोई रह गया दंग!

Amroha Crime News: 'जख्मी देख लौट आएगी वो' रूठी पत्नी को मनाने के लिए पति ने हमले की झूठी कहानी गढ़ दी! लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जानिए पूरा मामला...
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अमरोहा

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Mohsina Bano

Jun 26, 2026

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अमरोहा में खुद को गोली मारने वाला पति पहुंचा जेल (फोटो- पत्रिका)

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। यहां एक पति ने अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने और उसकी सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसा खौफनाक ड्रामा रचा कि उसे खुद जेल की हवा खानी पड़ गई। अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए इस शख्स ने जो किया उसे जानकर पुलिस तक भी हैरान रह गई।

पत्नी के मायके जाने से था परेशान

यह पूरा मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के माछरा भगवानपुर गांव का है। यहां रहने वाले मनोज और उसकी पत्नी के बीच कुछ दिनों से किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी नाराज होकर दिल्ली अपने मायके चली गई। मनोज ने उसे मनाने और वापस लाने की लाख कोशिशें कीं लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई।

सहानुभूति के लिए रची खौफनाक साजिश

मनोज को लगा कि अगर वह जख्मी हो जाएगा तो उसकी पत्नी का दिल पिघल जाएगा और वह फौरन दौड़कर उसके पास वापस आ जाएगी। इसी सहानुभूति को पाने के लिए उसने एक तमंचे से खुद के ही हाथ में गोली मार ली। इसके बाद उसने पूरे गांव और अपने परिवार वालों के सामने झूठी कहानी गढ़ी कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली मारी है।

पुलिस की जांच में खुल गई पोल

गोली चलने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मनोज के बड़े भाई तेजपाल की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो कहानी में कई झोल नजर आए। जब पुलिस ने मनोज से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पत्नी को वापस बुलाने के लिए ही उसने खुद को गोली मारने का नाटक किया था।

पत्नी नहीं लौटी और पति पहुंच गया जेल

मनोज की इस झूठी कहानी का अंजाम यह हुआ कि पुलिस ने झूठी सूचना देकर अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि जिस पत्नी को वापस बुलाने के लिए मनोज ने खून बहाया और जेल गया वह इस पूरे ड्रामे के बाद भी मायके से वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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Published on:

26 Jun 2026 11:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में शख्स ने खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में सच आया सामने, वजह जानकर हर कोई रह गया दंग!

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