अमरोहा में शख्स ने खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में सच आया सामने, वजह जानकर हर कोई रह गया दंग!

गोली चलने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मनोज के बड़े भाई तेजपाल की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो कहानी में कई झोल नजर आए। जब पुलिस ने मनोज से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पत्नी को वापस बुलाने के लिए ही उसने खुद को गोली मारने का नाटक किया था।