अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल! दिन निकलते ही दौड़ने लगे डंपर

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब स्थानीय लोगों की नजर प्रशासन और खनन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, तो अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में अवैध खनन और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।