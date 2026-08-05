5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अमरोहा

अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल! दिन निकलते ही दौड़ने लगे डंपर

Amroha News: यूपी के अमरोहा में कथित अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। वीडियो को लेकर सांठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने मामले में खनन विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करने की बात कही है।
3 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Aug 05, 2026

amroha illegal mining viral video

अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल!

Amroha News Today: यूपी केअमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक बिना किसी रोक-टोक के अवैध खनन का काम लगातार जारी है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और मामले ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

सूत्रों के हवाले से गंभीर आरोप

वायरल वीडियो के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि अवैध खनन पुलिस से सांठगांठ से संचालित हो रहा है। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो और दावों की पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के हवाले से लगाए जा रहे इन आरोपों के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती तो इस तरह के आरोप सामने नहीं आते।

सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

पुलिस का बयान

मामले को लेकर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित किए जाने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

जांच के बाद साफ होगी स्थिति

फिलहाल इस पूरे मामले में जांच और संबंधित विभाग की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। यदि जांच में अवैध खनन की पुष्टि होती है तो नियमों के अनुसार संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, पुलिस और खनन विभाग की आगे की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों की नजर बनी हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे कितने सही हैं और मामले में किस स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी लोगों की निगाहें

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब स्थानीय लोगों की नजर प्रशासन और खनन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, तो अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में अवैध खनन और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।

खनन विभाग की रिपोर्ट का इंतजार

अब इस पूरे मामले में खनन विभाग की जांच और रिपोर्ट अहम मानी जा रही है। यदि जांच में वायरल वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो में दिखाई गई गतिविधियां नियमों के अनुरूप थीं या अवैध खनन का मामला था।

गोवंश अवशेष मिलने के बाद पुलिस का एक्शन: रामपुर में मुठभेड़, फायरिंग के बीच 3 गौकश दबोचे

ये भी पढ़ें
police encounter 3 arrested rampur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Aug 2026 12:54 pm

Published on:

05 Aug 2026 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल! दिन निकलते ही दौड़ने लगे डंपर

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा में कमरे में लाश लटका रहा था प्रेमी, तभी आ धमकी बेटी, बोला- मुझे उस पर शक था इसलिए मार डाला

amroha lover kills divorced woman over suspicion
अमरोहा

अमरोहा एनकाउंटर में 2 इनामी गोतस्कर गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

amroha cow slaughter accused encounter two arrest
अमरोहा

अमरोहा में गोकशी का मामला: सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, दी बड़े आंदोलन की चेतावनी!

amroha bajrang dal protest over alleged cow slaughter
अमरोहा

गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर गूंजे ‘हर-हर गंगे’ के जयकारे, ब्रजघाट और तिगरी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

guru purnima brijghat tigri ganga snan amroha
अमरोहा

अमरोहा की 3 बहनों की शादी का सच आया सामने, CWC के सामने बोलीं- यह सिर्फ एक प्रैंक था

Three Sisters Marriage
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.