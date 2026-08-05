अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल! दिन निकलते ही दौड़ने लगे डंपर

अमरोहा में दिनदहाड़े अवैध खनन का खेल!
Amroha News Today: यूपी केअमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक बिना किसी रोक-टोक के अवैध खनन का काम लगातार जारी है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और मामले ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
वायरल वीडियो के साथ यह भी दावा किया जा रहा है कि अवैध खनन पुलिस से सांठगांठ से संचालित हो रहा है। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो और दावों की पुष्टि नहीं करता है। सूत्रों के हवाले से लगाए जा रहे इन आरोपों के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती तो इस तरह के आरोप सामने नहीं आते।
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।
मामले को लेकर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित किए जाने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
फिलहाल इस पूरे मामले में जांच और संबंधित विभाग की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। यदि जांच में अवैध खनन की पुष्टि होती है तो नियमों के अनुसार संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, पुलिस और खनन विभाग की आगे की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों की नजर बनी हुई है। प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे कितने सही हैं और मामले में किस स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी।
वायरल वीडियो के सामने आने के बाद अब स्थानीय लोगों की नजर प्रशासन और खनन विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, तो अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में अवैध खनन और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है।
अब इस पूरे मामले में खनन विभाग की जांच और रिपोर्ट अहम मानी जा रही है। यदि जांच में वायरल वीडियो में किए गए दावों की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों की जांच कर आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो में दिखाई गई गतिविधियां नियमों के अनुरूप थीं या अवैध खनन का मामला था।
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