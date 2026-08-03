अमरोहा में कमरे में लाश लटका रहा था प्रेमी, तभी आ धमकी बेटी, बोला- मुझे उस पर शक था इसलिए मार डाला

Amroha Crime News:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक प्रेमी ने अपनी तलाकशुदा प्रेमिका की कथित तौर पर बेवफाई के शक में गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की और शव को पंखे से लटकाने लगा। लेकिन इसी दौरान महिला की बेटी मौके पर पहुंच गई, जिससे आरोपी की साजिश नाकाम हो गई। शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोग एकत्र हो गए और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।