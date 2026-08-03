अमरोहा में कमरे में लाश लटका रहा था प्रेमी, तभी आ धमकी बेटी, बोला- मुझे उस पर शक था इसलिए मार डाला

अमरोहा में प्रेमी ने घोंटा महिला का गला..
Amroha Crime News:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक प्रेमी ने अपनी तलाकशुदा प्रेमिका की कथित तौर पर बेवफाई के शक में गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की और शव को पंखे से लटकाने लगा। लेकिन इसी दौरान महिला की बेटी मौके पर पहुंच गई, जिससे आरोपी की साजिश नाकाम हो गई। शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोग एकत्र हो गए और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस के अनुसार मृतका शमा परवीन मूल रूप से मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र के गांव सहसपुर की रहने वाली थी। कुछ समय पहले उसका पति महबूब अली से तलाक हो गया था। तलाक के बाद वह अपने बेटे तौहीद के साथ अमरोहा जिले के जोया कस्बे के मोहल्ला इकबाल नगर प्रथम में किराये के मकान में रह रही थी। उसकी बेटी नेहा की शादी भी इसी मोहल्ले में हुई है, जिसके कारण वह अक्सर अपनी मां से मिलने आती रहती थी।
पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब छह महीने पहले शमा की पहचान मेरठ के माधवपुरम निवासी नुरुद्दीन से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद आरोपी का महिला के घर लगातार आना-जाना शुरू हो गया। आसपास के लोगों के अनुसार दोनों अक्सर साथ दिखाई देते थे और आरोपी कई बार महिला के घर रुक भी जाता था।
पुलिस के मुताबिक नुरुद्दीन शुक्रवार को जोया पहुंचा था और शमा के घर ही ठहरा हुआ था। शनिवार देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गंभीर विवाद में बदल गई। आरोप है कि गुस्से में आरोपी ने शमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने घटना को आत्महत्या साबित करने के लिए शव को पंखे से लटकाने की तैयारी शुरू कर दी।
इसी दौरान महिला की बेटी नेहा अपनी मां के घर पहुंच गई। उसने मां को संदिग्ध हालत में देखा तो जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। लोगों को आता देख आरोपी दीवार फांदकर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। वहीं, परिजन घायल अवस्था में शमा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतका के बेटे तौहीद की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी नुरुद्दीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा दिखाई नहीं दिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने कथित रूप से बताया कि उसे शमा पर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने का शक था। इसी शक और विवाद के चलते उसने हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इस कथित बयान का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर रही है और इसे जांच का हिस्सा मान रही है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस को प्रेम संबंध और आपसी विवाद की बात सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि रिश्तों में अविश्वास और शक किस तरह एक पल में जिंदगी को तबाह कर सकता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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