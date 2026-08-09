‘बम-बम भोले’ से गूंजा अमरोहा: भगवामय हुईं सड़कें, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों शिवभक्त

लंबी दूरी तय करके लौट रहे कांवड़ियों की थकान दूर करने के लिए कई सेवा शिविरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कहीं उन्हें बैठाकर भोजन कराया जा रहा है तो कहीं पैरों की मालिश कर राहत दी जा रही है। लगातार पैदल चलने के कारण थके हुए कांवड़ियों के लिए ये सेवा शिविर काफी मददगार साबित हो रहे हैं। सेवा में जुटे लोगों का कहना है कि कांवड़ियों की सेवा करना उनके लिए धार्मिक आस्था से जुड़ा कार्य है।