हत्या या आत्महत्या: बलरामपुर में 65 वर्षीय साधु की संदिग्ध मौत, आम के पेड़ से लटका मिला शव

मृतक की पहचान 65 वर्षीय जटाशंकर तिवारी के रूप में हुई है। वह हाथीगर्दा गांव के ही रहने वाले थे और काफी समय से एक साधु का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सोमवार सुबह गांव के कुछ लोग पश्चिम दिशा में स्थित आम के बाग की तरफ शौच के लिए गए थे। इसी दौरान उनकी नजर एक पेड़ की डाल से लटकते हुए शव पर पड़ी। शव एक गमछे के सहारे लटक रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी गांव वालों को दी जिसके बाद मौके पर भीड़ लग गई।