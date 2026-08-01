4 लोगों के मौत के केस में परतें खुलीं! 29 लाख का विवाद केंद्र में; बलरामपुर मर्डर केस में सामने आया ताजा अपडेट

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के झौहना गांव से शुक्रवार देर शाम सूचना मिली थी कि एक घर में 4 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान बजरंगी गिरी, उनकी पत्नी कोमल गिरी, बेटी श्रद्धा और बेटे जयदीप के रूप में हुई है। SP के अनुसार 3 लोगों के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं। जबकि सबसे छोटे बेटे के शरीर पर फायर इंजरी नहीं बल्कि अन्य घाव मिले हैं। इसकी स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम इस मामले को न्याय तक पहुंचाएंगे।