Balrampur: बलरामपुर में 4 मौतों के बाद क्राइम सीन से मिले संदिग्ध साक्ष्य, 4 घंटे 9 मिनट का सीसीटीवी फुटेज गायब 

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के झौहना गांव से शुक्रवार देर शाम सूचना मिली थी कि एक घर में चार लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। और साक्ष्य जुटाए गए। प्रारंभिक जांच में मृतकों की पहचान 28 वर्षीय बजरंगी गिरी, उनकी 22 वर्षीय पत्नी कोमल गिरी, तीन वर्षीय बेटी श्रद्धा और 10 माह के बेटे जयदीप के रूप में हुई है। एसपी के अनुसार तीन लोगों के शरीर पर गोली लगने के निशान मिले हैं। जबकि सबसे छोटे बेटे के शरीर पर फायर इंजरी नहीं बल्कि अन्य घाव मिले हैं। इसकी स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी।