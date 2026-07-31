पहले पत्नी और दो बच्चों को मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया! बलरामपुर में खौफनाक वारदात से हड़कंप

Balrampur Crime News: बलरामपुर जिले में शुक्रवार शाम एक भयानक घटना घटी। कोतवाली देहात क्षेत्र के झौहना गांव के गोसाई पुरवा में एक ही परिवार के चार सदस्यों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों में 28 साल के बजरंग गिरी, उनकी 25 साल की पत्नी कोमल, तीन साल की बेटी श्रद्धा और दस महीने का बेटा जयदीप शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने चारों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है।