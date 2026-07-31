31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

पहले पत्नी और दो बच्चों को मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया! बलरामपुर में खौफनाक वारदात से हड़कंप

UP Crime News: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पहले पत्नी और दोनों बच्चों पर गोली चलाई गई, उसके बाद बजरंग गिरी ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने मौके से दो कट्टे और कई खोखे बरामद हुए हैं।
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Shaitan Prajapat

Jul 31, 2026

Dead body

बलरामपुर में खूनी खेल

Balrampur Crime News: बलरामपुर जिले में शुक्रवार शाम एक भयानक घटना घटी। कोतवाली देहात क्षेत्र के झौहना गांव के गोसाई पुरवा में एक ही परिवार के चार सदस्यों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों में 28 साल के बजरंग गिरी, उनकी 25 साल की पत्नी कोमल, तीन साल की बेटी श्रद्धा और दस महीने का बेटा जयदीप शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने चारों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

हंसते-खेलते परिवार का खूनी अंत!

शाम करीब साढ़े छह बजे की बात है। घर के अंदर चारों खून से लथपथ पड़े मिले। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई। घटनास्थल को सील कर घंटों तक सबूत जुटाए गए।

घर के अंदर पड़े मिले शव

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पहले पत्नी और दोनों बच्चों पर गोली चलाई गई, उसके बाद बजरंग गिरी ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने मौके से दो कट्टे और कई खोखे बरामद हुए हैं। मृतक के भाई राम कुमार गिरी ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर पर नहीं थे। सूचना मिलने पर वे पहुंचे तो चारों के शव घर के अंदर पड़े मिले। उन्होंने कहा कि चारों को कट्टे से गोली मारी गई है, लेकिन वजह की कोई जानकारी उन्हें नहीं है।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मृतक के दोनों भाइयों से पूछताछ चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और बाकी सबूतों के आधार पर ही असली वजह सामने आएगी। पुलिस मोबाइल फोन, पारिवारिक रिश्ते, आर्थिक हालत और अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। देर रात तक जांच जारी रही। गांव में घटना को लेकर तरह-तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। यह घटना पूरे जिले में सनसनी बन गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सही कारण पता चल सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 10:08 pm

Published on:

31 Jul 2026 10:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / पहले पत्नी और दो बच्चों को मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया! बलरामपुर में खौफनाक वारदात से हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Balrampur News: अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी और पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह पंचतत्व में विलीन, अंतिम दर्शन को जुटी हजारों की भीड़

पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि देते बृजभूषण सिंह फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट बृजभूषण सिंह
बलरामपुर

पाकिस्तानी गैंगस्टर और ISI से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, बलरामपुर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ATS कर रही पूछताछ

ISI Network
बलरामपुर

Balrampur News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! ड्रोन से लेकर कंबाइन हार्वेस्टर तक पर मिलेगा अनुदान, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन बुकिंग

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बलरामपुर

Balrampur Mining Rules: अब निजी जमीन से बालू-मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

अपर जिलाधिकारी फोटो सोर्स NIC
बलरामपुर

लाखों ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा रोजगार, मुफ्त ट्रेनिंग और हनी बॉक्स; बलरामपुर समेत पूरे प्रदेश में शुरू हुआ अभियान

सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.