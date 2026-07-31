शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, दारोगा पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, बोली- केस से बचने को की शादी फिर घर से निकाला

महिला कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र की रहने वाली है। उसका आरोप है कि साल 2024 में उसकी इंस्टाग्राम के जरिए सेन पश्चिम पारा थाने में तैनात दारोगा सत्येंद्र गौतम से दोस्ती हुई थी। उस समय महिला एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। महिला का आरोप है कि दारोगा ने उससे शादी करने का वादा किया और एक दिन अपने कमरे पर बुलाया। वहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि विरोध करने पर भी दारोगा ने शादी का आश्वासन दिया और बाद में कई बार संबंध बनाए।