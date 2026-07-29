‘इकलौते बेटे की शादी बड़े अरमानों से की थी’, सास ने बहू को चाय में संदिग्ध पदार्थ मिलाते हुए देखा! कानपुर में पति की मौत की साजिश केस में अपडेट

Wife Poison Allegation Kanpur: कानपुर से पति-पत्नी के रिश्ते से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने परिवार के भीतर विश्वास और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड समेत हाल के कुछ मामलों के बाद यह घटना भी चर्चा में है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह चाय और रूम फ्रेशनर में संदिग्ध रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे और उसके परिवार को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाने और उसकी मौत की साचिश रच रही थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।