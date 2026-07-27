Kanpur News: विदेश में भाई को राखी भेजना हुआ आसान, जानिए कितना आएगा खर्च और कैसे करें ऑनलाइन ट्रैकिंग

डाक विभाग ने लोगों से अपील की है कि रक्षाबंधन से करीब 20 दिन पहले ही राखी की बुकिंग करा दें। समय से बुकिंग कराने पर पार्सल तय समय में विदेश पहुंचने की संभावना अधिक रहती है। कानपुर में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके सदस्य नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय के सिलसिले में विदेश में रहते हैं। ऐसे परिवारों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होगी। इस व्यवस्था से बहनें कम खर्च में अपने भाई तक राखी और स्नेह का संदेश आसानी से पहुंचा सकेंगी।