Kanpur News: सावन में आनंदेश्वर महादेव के दर्शन से पहले जान लें ये खास इंतजाम, डीएम ने किया निरीक्षण

जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देशित किया कि मंदिर परिसर और आसपास नियमित साफ-सफाई कराई जाए। पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाए जाएं, नियमित कचरा उठान हो और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। वहीं, केस्को को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि रात्रि में भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य विभाग को मंदिर के निकट अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां आवश्यक दवाइयों, प्राथमिक उपचार सामग्री और चिकित्सकीय टीम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।