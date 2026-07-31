31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

Kanpur News:एक बार बेटे का चेहरा दिखा दो,13 दिन से पार्थिव शरीर का इंतजार,मां की आंखें पथराईं

Black Sea Attack:रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान काला सागर में ड्रोन हमले में कानपुर के मर्चेंट नेवी चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई। 13 दिन बाद भी पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंचा है। परिवार अंतिम दर्शन और सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा है।
3 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jul 31, 2026

Ukraine War Impact

सागर गुप्ता की तस्वीर के साथ इंतजार करता परिवार - फोटो पत्रिका

Russia Ukraine War:घर से विदा होते समय कानपुर के 30 वर्षीय मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता ने पत्नी और बच्चों से जल्द लौटने का वादा किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह वादा हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर में हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले ने कानपुर के एक खुशहाल परिवार की दुनिया उजाड़ दी। 18 जुलाई को कार्गो जहाज पर हुए हमले में सागर की मौत हो गई, लेकिन घटना के 13 दिन बाद भी उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं पहुंच सका है। घर में बूढ़ी मां की आंखें बेटे के इंतजार में पथरा गई हैं, पत्नी हर आहट पर दरवाजे की ओर देखती हैं और सात महीने का मासूम कृष्णा अब भी अनजान है कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है।

जहाज पर कप्तान के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी निभाते थे सागर

काकादेव के शास्त्रीनगर स्थित ऊंचा पार्क के पास रहने वाले सागर गुप्ता वर्ष 2018 में डीजी शिपिंग के माध्यम से मुंबई की एक निजी नेविगेशन कंपनी में मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर बने थे। जहाज पर कप्तान के बाद चीफ ऑफिसर की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने कम उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। परिवार में मां रसमदेवी, पत्नी शालू, पांच वर्षीय बेटी गौरवी और सात महीने का बेटा कृष्णा हैं। पिता रूपनारायण गुप्ता का वर्ष 2005 में निधन हो चुका है।

13 जून को घर से निकले, 18 जुलाई को जंग ने छीन ली जिंदगी

बड़े भाई मनीष गुप्ता के अनुसार, सागर 13 जून को ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकले थे। तुर्किये के रास्ते वह रूस पहुंचे और काला सागर में कार्गो जहाज पर तैनात थे। 18 जुलाई को रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन की ओर से हुए ड्रोन हमले में जहाज में भीषण आग लग गई, जिसमें सागर की मौत हो गई। परिवार को पहले कई दिनों तक कोई सूचना नहीं मिली। 21 जुलाई को कंपनी का फोन आया और 23 जुलाई को डीजी शिपिंग ने आधिकारिक रूप से मौत की जानकारी दी। इसके बाद से परिवार सिर्फ एक इंतजार में है—सागर कब अपने घर लौटेंगे।

मां की पुकार- 'एक बार बेटे का चेहरा दिखा दो'

मनीष गुप्ता बताते हैं कि हर दिन रिश्तेदार और परिचित घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है कि पार्थिव शरीर भारत कब पहुंचेगा। मां रसमदेवी हाथ में बेटे की तस्वीर लिए घंटों बैठी रहती हैं। जो भी घर आता है, वह सिर्फ एक ही बात कहती हैं—"किसी भी तरह मेरे बेटे को घर ले आओ, एक बार उसका चेहरा दिखा दो, ताकि आखिरी बार देख सकूं।"

पत्नी की सरकार से भावुक अपील

पति को खोने का दर्द शालू के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। गोद में सात महीने के कृष्णा और पास में बैठी पांच साल की गौरवी को देखकर उनकी आंखें बार-बार नम हो जाती हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सागर का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि परिवार उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे सके। उनका कहना है कि अंतिम दर्शन किए बिना परिवार का दुख और गहरा होता जा रहा है।

मदद की तलाश में थाने तक पहुंचा परिवार

सागर के भतीजे सक्षम ने बताया कि परिवार सहायता की उम्मीद में काकादेव थाने भी पहुंचा था। उनका कहना है कि यदि पासपोर्ट नंबर उपलब्ध हो जाए तो दिल्ली स्थित दूतावास के माध्यम से प्रक्रिया को तेज कराया जा सकता है, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि मर्चेंट नेवी कंपनी और डीजी शिपिंग से लगातार संपर्क करने के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सागर का पार्थिव शरीर भारत कब पहुंचेगा। ऐसे में पूरा परिवार हर दिन एक ही उम्मीद के साथ दरवाजे की ओर देख रहा है कि शायद आज उनका बेटा, पति और पिता अपने घर लौट आए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 02:03 pm

Published on:

31 Jul 2026 02:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:एक बार बेटे का चेहरा दिखा दो,13 दिन से पार्थिव शरीर का इंतजार,मां की आंखें पथराईं

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IIT कानपुर में प्रोफेसर पति पर पत्नी ने दर्ज कराई FIR: मैरिटल रेप, मारपीट और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप

Kanpur News
कानपुर

‘इकलौते बेटे की शादी बड़े अरमानों से की थी’, सास ने बहू को चाय में संदिग्ध पदार्थ मिलाते हुए देखा! कानपुर में पति की मौत की साजिश केस में अपडेट

kanpur wife poison allegation tea room freshener police investigation
कानपुर

Kanpur News: मां बनी दुश्मन! छात्रा का आरोप- पढ़ाई छोड़ने का दबाव, छेड़छाड़ और धमकियों से हुआ जीना मुश्किल

Kanpur News
कानपुर

Kanpur News: सावन में आनंदेश्वर महादेव के दर्शन से पहले जान लें ये खास इंतजाम, डीएम ने किया निरीक्षण

Sawan 2026
कानपुर

Kanpur News: विदेश में भाई को राखी भेजना हुआ आसान, जानिए कितना आएगा खर्च और कैसे करें ऑनलाइन ट्रैकिंग

Online Tracking
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.