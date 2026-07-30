Russia-Ukraine War: रूस ने यूक्रेन पर छोड़ी उत्तर कोरिया की एक और मिसाइल, नए दावे ने दुनिया भर बढ़ाई चिंता

अब फिर इनका इस्तेमाल शुरू हो गया है। यूक्रेनी सेना के सूत्रों का कहना है कि रूस का अब इन मिसाइलों पर भरोसा बढ़ा रहा है क्योंकि उसके अपने हथियारों के स्टॉक कम हो रहे हैं। यह हमले यूक्रेन की नागरिक आबादी को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा लगते हैं।