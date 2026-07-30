यूके की संसद में गूंजी पीओके हिंसा के खिलाफ आवाज, पाक फौज की गोलीबारी में मारे गए 40 निर्दोष नागरिक

PoJK में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को लेकर लियाम बायर्न ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करना चिंता का विषय है। बायर्न ने PoJK में संचार सुविआधों पर बैन और मानवाधिकार उल्लंघनों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। बायर्न ने कहा कि यूके संसद के क्रॉस-पार्टी समूह 'ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर' ने दो मांगें रखी हैं। पहली, लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन से तत्काल बातचीत की जाए और कहा जाए कि इसे रोका जाए। दूसरी, हम अपने विदेश मंत्रालय के मंत्रियों से भी मिलना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पाकिस्तान सरकार के सामने पूरी शिद्दत से अपनी बात रख रहे हैं। यहां जरूरत इस बात की है कि कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लेकर जो वादे किए गए थे उनका सम्मान किया जाए। लेकिन फिलहाल तुरंत हिंसा रुकवानी हमारी प्राथमिकता में है।