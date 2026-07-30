Russia-Ukraine War: रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 7 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, पोलैंड हाई अलर्ट पर

वोलोदिमिर जेलेंस्की के गृह नगर क्रिवी रीह में रूसी इस्कंदर-एम बैलिस्टिक मिसाइल हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 5 और 12 वर्ष की दो बच्चियां भी शामिल हैं। शहर की रक्षा परिषद के प्रमुख ओलेक्सांद्र विलकुल ने बताया कि मिसाइल यूक्रेन सीमा से लगभग 250 किलोमीटर दूर रूस के वोरोनेझ क्षेत्र से दागी गई थी। उसने एक बड़े परिवार के घर को निशाना बनाया। मलबा हटाने का काम जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।