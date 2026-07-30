Patrika Inside Story: नेतन्याहू संग मीटिंग के बाद ट्रंप का बदला रुख, दागी ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें, क्या हुई बातचीत

Trump on Iran missile attack: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष फिर से तेज हो गया है। आज जॉर्डन स्थित अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमारी बारी है। अमेरिकी हमले को राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यह हमला तब हुआ, जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस से कुछ ही देर पहले निकले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास से यह खबरें भी सामने आई कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि ईरान को लेकर सभी विकल्प खुले रखे जाने चाहिए।