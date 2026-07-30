‘पाकिस्तानी कश्मीर’ लिखने पर भड़का भारत, अमेरिकी अखबार NYT को लगाई कड़ी फटकार, कहा- यह भ्रामक और गलत है

यह पूरा विवाद तब खड़ा हुआ है जब PoK के मीरपुर, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। वहां की जनता महंगाई, बिजली संकट, प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक भेदभाव और बुनियादी अधिकारों के हनन को लेकर सड़कों पर उतरी है।

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में लोग जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक बल प्रयोग किया। खबरों के मुताबिक, इस हिंसक कार्रवाई में अब तक 30 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है और 33 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में प्रदर्शन कर रहे संगठन के नेताओं के रिश्तेदार भी शामिल हैं।