ईरान पर भारत का कड़ा रुख, होर्मुज हमले में भारतीय की मौत के बाद राजनयिक तलब, मांगा जवाब

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने बयान जारी कर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरते समय दो जहाजों, MT अल बहिया और MT मोम्बासा पर हुए हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई है। इन दोनों जहाजों के कुल 46 क्रू सदस्यों में 30 भारतीय नाविक शामिल थे। MT अल बहिया पर सवार 12 भारतीयों में से एक की दुखद मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। MT मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मंत्रालय ने मृतक भारतीय नागरिक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।