UAE ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, कहा- नागरिकों और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे

UAE ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल सरकारी माध्यमों से जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। हालांकि इस घटना के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों की बीच जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका का कहना है कि इसे ओपन कर दिया जाए। वहीं ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है। उसका कहना है कि होर्मुज से वहीं तेल के जहाज गुजर सकते हैं, जो ईरान से परमिशन लेगा।