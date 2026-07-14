14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ‘ नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई 90 फीसदी खत्म’

US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मोजतबा खामेनेई 90% खत्म हो चुके हैं और ईरान के कई शीर्ष सैन्य नेता मारे गए हैं। जानें डोनाल्ड ट्रंप के दावे और ईरान की प्रतिक्रिया।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 14, 2026

Donald Trump give latest update on Mojtaba Khamenei.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)

Donald Trump on Mojtaba Khamenei: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा, 'दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई '90 फीसदी खत्म हो चुके हैं'। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर हमले हुए हैं।

खबर अपडेट हो रही है..

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

14 Jul 2026 10:58 am

Published on:

14 Jul 2026 10:58 am

Hindi News / World / US-Iran तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ‘ नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई 90 फीसदी खत्म’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘ईरान ने 52 हजार प्रदर्शनकारियों को मार डाला’, ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- हमले जारी रहेंगे

Iran Protesters Killed, US Iran Ceasefire Over, Chabahar Port Attack
विदेश

ईरान-अमेरिका जंग से मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू, हूतियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर दागे मिसाइल-ड्रोन

Strait of Hormuz tension, Iran America war
विदेश

Strait of Hormuz Toll: हॉर्मुज पर ट्रंप की टोल नीति से बढ़ सकती हैं तेल की कीमतें, दुनिया भर में चिंता

Strait of Hormuz Toll
विदेश

Middle East Conflict: ईरान के हवाई हमलों पर बहरीन की सख्त जवाबी कार्रवाई, मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही ध्वस्त

Bahrain Air Defences
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने दो जहाजों पर दागीं क्रूज़ मिसाइलें, भारतीय नागरिक की हुई मौत

Tanker ships hit in Strait of Hormuz
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.