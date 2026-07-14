US-Iran तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ‘ नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई 90 फीसदी खत्म’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)
Donald Trump on Mojtaba Khamenei: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा, 'दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई '90 फीसदी खत्म हो चुके हैं'। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच फिर हमले हुए हैं।
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