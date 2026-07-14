Middle East Conflict: ईरान के हवाई हमलों पर बहरीन की सख्त जवाबी कार्रवाई, मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही ध्वस्त

कई मीडिया रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि ईरान के दक्षिणी होर्मोजगन प्रांत के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर और केशम द्वीप के आसपास सोमवार दोपहर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। रिपोर्ट के अनुसार, धमाकों की आवाजें शहर से दूर इलाकों से आईं और ऐसा लग रहा था कि उनका केंद्र बंदर अब्बास के पश्चिमी तट के आसपास था। मेहर एजेंसी ने बताया कि ये धमाके होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में चल रही झड़पों से जुड़े हो सकते हैं। इधर, होर्मोजगन प्रांत के अधिकारियों ने अमेरिकी हमलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर ताजा हमलों में किसी के हताहत होने या घरों व व्यापारिक इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है।