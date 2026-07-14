Strait of Hormuz Toll: हॉर्मुज पर ट्रंप की टोल नीति से बढ़ सकती हैं तेल की कीमतें, दुनिया भर में चिंता

Strait of Hormuz Latest News: वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन माने जाने वाले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने पूरी दुनिया के राजनयिक और आर्थिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों (Cargo Ships) पर 20 फीसदी तक का भारी-भरकम टैक्स या टोल लगाने की बात कही है। राष्ट्रपति का तर्क है कि अमेरिका इन समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर भारी खर्च करता है, जबकि इसका फायदा कई अमीर देश उठाते हैं। ऐसे में अमेरिका को इसके बदले 'मुआवजा' मिलना ही चाहिए।