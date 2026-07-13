13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

नेपाल में फिर भड़का Gen Z का गुस्सा, युवक की आत्मदाह से मौत के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

Nepal Protest: काठमांडू में 25 वर्षीय गणेश नेपाली की आत्मदाह के बाद मौत और जिनके पास घर नहीं है, उनकी बेदखली को लेकर नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया हैं। ‘Gen Z’ प्रदर्शनकारी एक बार फिर सरकार पर गरीबों और युवाओं की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jul 13, 2026

Nepal Gen Z Protest

नेपाल में फिर भड़का जनाक्रोश (सोर्स: The Federal एक्स अकाउंट स्क्रीनशॉट)

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में एक बार फिर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी काठमांडू में 25 ओला-उबर चलाने वाले गणेश नेपाली की आत्मदाह के बाद मौत ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। इस बीच भूमिहीन लोगों को हटाने की सरकारी कार्रवाई ने भी लोगों की नाराजगी बढ़ा दी है। इन दोनों मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रविवार को सिंहदरबार सचिवालय के बाहर जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार गरीब और आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।

क्या है गणेश नेपाली की मौत का मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक, गणेश नेपाली काठमांडू के पासपोर्ट विभाग के बाहर अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर खुद को आग लगा ली। बताया गया कि इससे पहले उनकी मोटरसाइकिल को महानगर पुलिस ने कथित नियम उल्लंघन के कारण जब्त कर लिया था और इसको लेकर उनकी पुलिस से बहस हुई थी।

पुलिसकर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें काठमांडू के बीर अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, उनका शरीर करीब 60 प्रतिशत तक जल गया था। काठमांडू महानगर पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि यह घटना यातायात नियम लागू करने की कार्रवाई के दौरान हुई।

युवाओं में क्यों बढ़ा गुस्सा?

गणेश के परिवार का आरोप है कि उन पर लगातार जुर्माने का दबाव था। रिपोर्ट के अनुसार, घटना से एक सप्ताह पहले उन्होंने अपने भतीजे को बताया था कि पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली थी और उनसे 1,000 नेपाली रुपये का जुर्माना वसूला गया था।

गणेश मूल रूप से नेपाल के मुगु जिले के रहने वाला था। गाड़ी (राइड) के आलावा वह सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा था।

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि काठमांडू में पार्किंग नियमों को लेकर दो अलग-अलग एजेंसियां अलग-अलग जुर्माना वसूलती हैं। महानगर पुलिस 1,000 नेपाली रुपये का जुर्माना लगाती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस इसी उल्लंघन पर 500 नेपाली रुपये का जुर्माना लेती है। इस व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

झुग्गी हटाने की कार्रवाई भी बनी विरोध की वजह

गणेश नेपाली की मौत के बाद शुरू हुआ विरोध जल्द ही भूमिहीन लोगों को हटाने की सरकारी कार्रवाई तक पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्रीय सुकुम्बासी मोर्चा ने सिंहदरबार के सामने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार बिना पुनर्वास की व्यवस्था किए लोगों को उनके ठिकानों से हटा रही है।

प्रदर्शनकारियों ने मानवाधिकारों की रक्षा, गरीबों पर कार्रवाई रोकने, गिरफ्तार लोगों की रिहाई और भूमिहीन परिवारों को रहने की व्यवस्था देने की मांग की।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की कार्रवाई से 2,600 परिवारों के 15,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से 325 परिवार अस्थायी होल्डिंग सेंटर में रह रहे हैं। हाल ही में कीर्तिपुर स्थित एक अस्थायी केंद्र में बाढ़ आने के बाद वहां रह रहे करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा।

सरकार ने जांच के दिए आदेश

शनिवार को कुछ Gen Z कार्यकर्ता कीर्तिपुर होल्डिंग सेंटर का दौरा करने पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। एक कार्यकर्ता के चेहरे पर चोट आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग की। वहीं, कोशी प्रांत में भी प्रदर्शन कर रहे 26 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

उधर, नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरूंग ने संसद में कहा कि गणेश नेपाली का मामला स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है। हालांकि, सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ईरान ने दाग दी अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल, बजने लगे सायरन

ये भी पढ़ें
us-iran war update

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 08:08 pm

Published on:

13 Jul 2026 08:08 pm

Hindi News / World / नेपाल में फिर भड़का Gen Z का गुस्सा, युवक की आत्मदाह से मौत के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- अमेरिका होर्मुज पर कब्जा कर लेगा, ट्रंप ने सुरक्षा निगरानी के बदले मांगा पैसा

Donald Trump
विदेश

ईरान बोला- हॉर्मुज आज से सभी जहाजों के लिए बंद, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिया बड़ा ऐलान

Trump on Hormuz Strait, Donald Trump, Hormuz Strait, Donald Trump Statement, Iran Blockade, US Iran News, Strait of Hormuz, Guardian of Hormuz Strait,
विदेश

‘चीन को किसी कीमत पर जीतने मत देना’, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सीनेट से की क्लैरिटी एक्ट पास करने की अपील

Trump on China, Donald Trump, Clarity Act, Donald Trump AI, Trump Statement, China AI, US Senate, Lindsey Graham, Artificial Intelligence,
विदेश

कैंसर और हार्ट मरीजों पर संकट, पाकिस्तान में 100 से ज्यादा दवाएं बाजार से गायब,मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात

Drug Shortage Pakistan
विदेश

Taylor Swift की शादी का कचरा खरीदने टूट पड़े फैंस, एक शख्स ने कमाए 1.2 लाख रुपये, 24 घंटे में बिके 50 पीस

Taylor Swift
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.