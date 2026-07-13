नेपाल में फिर भड़का Gen Z का गुस्सा, युवक की आत्मदाह से मौत के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में एक बार फिर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी काठमांडू में 25 ओला-उबर चलाने वाले गणेश नेपाली की आत्मदाह के बाद मौत ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। इस बीच भूमिहीन लोगों को हटाने की सरकारी कार्रवाई ने भी लोगों की नाराजगी बढ़ा दी है। इन दोनों मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रविवार को सिंहदरबार सचिवालय के बाहर जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार गरीब और आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है।