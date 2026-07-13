Taylor Swift की शादी का कचरा खरीदने टूट पड़े फैंस, एक शख्स ने कमाए 1.2 लाख रुपये, 24 घंटे में बिके 50 पीस

जस्टिन गिग्नाक ने बोतलों के ढक्कन, सिगरेट के बचे हुए टुकड़े, पुलिस की चेतावनी वाली टेप, प्लास्टिक के बर्तन, स्ट्रॉ, एक बायां एयरपॉड, रिंग पॉप कैंडी के रैपर और भीड़ की ओर से छोड़ी गई कई दूसरी चीजें उठाईं। इसके बाद उन्होंने इन सभी सामान को छोटे पारदर्शी प्लास्टिक क्यूब में सील कर दिया। हर क्यूब पर स्कल्पचर का लेबल लगाया गया। इन्हें इस तरह पैक किया गया कि न बदबू आए और न ही कोई रिसाव हो। हर क्यूब की कीमत 25 डॉलर यानी करीब 2,400 रुपये रखी गई। कुल 50 क्यूब बेचे गए और इससे करीब 1.2 लाख रुपये की कमाई की।