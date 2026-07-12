Hormuz Toll: होर्मुज के लिए ओमान का नया प्रस्ताव, बिना टोल के बनेंगे दो गलियारे, चल रही है अहम बातचीत

सूत्र के हवाले से कहा गया कि ओमान के प्रादेशिक जलक्षेत्र से गुजरने वाले दक्षिणी गलियारे में जहाजों की आवाजाही उसी तरह होगी, जैसी क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से पहले होती थी। दूसरी ओर ईरान के प्रादेशिक जलक्षेत्र से गुजरने वाले उत्तरी गलियारे का उपयोग करने वाले जहाजों को यात्रा से पहले ईरानी अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। सूत्र के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में किसी भी जहाज से मार्ग उपयोग के लिए टोल नहीं लिया जाएगा। यह पहल ऐसे समय सामने आई है जब ईरान और ओमान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात के प्रबंधन को लेकर बातचीत कर रहे हैं।