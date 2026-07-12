12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Bangladesh Floods: बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन से 51 लोगों की मौत, 10 लाख से ज्यादा प्रभावित

Bangladesh Landslide: बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन से कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rakesh Mishra

Jul 12, 2026

Bangladesh Flood

बांग्लादेश में बाढ़। फोटो- आईएएनएस

ढाका। बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 39 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया ने रविवार को आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ से अब तक 10,22,963 लोग प्रभावित हुए हैं और 2,67,918 परिवार अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। राहत कार्य लगातार जारी है। अब तक 44,457 लोगों को सुरक्षित जगहों पर बनाए गए राहत शिविरों में रखा गया है।

सबसे ज्‍यादा प्रभावित जिलों में रंगामाटी, बंदरबन, हबीगंज, मौलवीबाजार, खगराछारी, कॉक्स बाजार और चटगांव शामिल हैं। सबसे ज्‍यादा 28 लोगों की मौत कॉक्स बाजार में हुई है। इसके बाद चटगांव में 13, बंदरबन में 6, रंगामाटी में 3 और मौलवीबाजार में 1 व्यक्ति की जान गई है। मंत्रालय के मुताबिक बाढ़ का असर 58 उपजिलों, 386 यूनियनों और 12 नगरपालिकाओं पर पड़ा है। प्रभावित लोगों के लिए पूरे देश में 1,131 राहत शिविर खोले गए हैं।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने दिए निर्देश

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार को सभी संबंधित विभागों और जमीनी स्तर के अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से हुई जलभराव की स्थिति में लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएं बिना देरी के लोगों तक पहुंचाई जाएं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह निर्देश देश के सभी आठ डिवीजनों के डिवीजनल कमिश्नरों, पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी), डिप्टी कमिश्नरों (डीसी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी), सिविल सर्जनों और अन्य अधिकारियों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक के दौरान दिए।

बैठक में अधिकारियों ने अपने-अपने इलाकों में जलभराव की स्थिति, हुए नुकसान, राहत शिविरों की हालत, बचाव अभियान, राहत वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस आपात स्थिति में लोगों की जान और उनकी संपत्ति की रक्षा करना प्रशासन की सबसे बड़ी ज‍िम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द सूखा राशन, साफ पीने का पानी, बच्चों का खाना, जरूरी दवाइयां और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं।

सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह सतर्क रहने को कहा

उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह सतर्क रहने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि इस आपात स्थिति का फायदा उठाकर चोरी, जमाखोरी, राहत सामग्री की हेराफेरी या किसी भी तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Bihar News: चकोटी मठ से 200 साल पुरानी रामलला की मूर्ति चोरी, जानें ’24 अवतार धाम’ का इतिहास

ये भी पढ़ें
Theft from Chakoti Monastery

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jul 2026 08:07 pm

Published on:

12 Jul 2026 08:06 pm

Hindi News / World / Bangladesh Floods: बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन से 51 लोगों की मौत, 10 लाख से ज्यादा प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘हॉर्मुज पर ईरान का अब कंट्रोल नहीं रहा, सभी जहाजों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी’, अमेरिकी सेना का बड़ा ऐलान

Ships in Strait of Hormuz
विदेश

Russia Ukraine War: रूस के खिलाफ युद्ध में नया मोड़, जर्मनी ने यूक्रेन को दिए 50 हजार स्मार्ट ड्रोन

Russia Ukraine War
विदेश

China Missile Test: दक्षिण प्रशांत महासागर में चीन के मिसाइल परीक्षण से बढ़ी चिंता, न्यूजीलैंड और ताइवान सहित कई देशों ने जताई आपत्ति

china missile test
विदेश

तिब्बत के लिए अब खुलकर आगे आए यूरोपीय देश, नए कानून को लेकर दे डाली चेतावनी, पूछा- पंचेन लामा कहां हैं?

US Iran war, Iran war, US Iran talks, Islamabad talks, Pakistan, Trump, Xi Jinping, Middle East,
विदेश

कौन थे सीनेटर लिंडसे? जिन्होंने कहा था- भारत पर लगा दो 500% टैरिफ, ट्रंप को भी खामेनेई को मारने की दी थी सलाह

Lindsey Graham
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.