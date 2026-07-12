‘हॉर्मुज पर ईरान का अब कंट्रोल नहीं रहा, सभी जहाजों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी’, अमेरिकी सेना का बड़ा ऐलान

होर्मुज स्ट्रेट में जहाज। (File Photo)
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के लगातार हमले, जहाजों को रोके जाने और धमकियों के बीच अमेरिका ने सख्त तेवर दिखाया है।
यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हॉर्मुज अब सभी देशों के लिए खुला है और अमेरिकी नौसेना इसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने यह भी ईरान का अब हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं रहा।
अमेरिका की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब खाड़ी इलाके में तनाव चरम पर है। ईरान ने हाल में कई बार विदेशी जहाजों को परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका की मजबूत मौजूदगी ने स्थिति को संभाल लिया।
यूएस सेंट्रल कमांड ने अपनी ट्वीट में कहा- हॉर्मुज उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो कानूनी तरीके से गुजरना चाहते हैं। अमेरिकी बल तैनात हैं और स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करने को तैयार हैं। कमांड ने ईरान की कार्रवाइयों को बिना वजह की आक्रामकता, उत्पीड़न और मनमानी घोषणाएं बताया है।
एक अन्य ट्वीट ने कमांड ने लिखा- ईरान की नेवी ने हाल ही में कहा कि कोई भी विदेशी जहाज ईरानी सेना की पहचान, ट्रैकिंग और निगरानी के बिना हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता। हकीकत यह है कि हॉर्मुज में सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना तैनात है।
ईरान के सामने अब बड़ी चुनौती है। अमेरिकी घोषणा के बाद ईरान अब हॉर्मुज में कैसे रोकेगा यह देखने वाली बात होगी। उधर ईरान के कुछ नेता बार-बार दावा करते रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वे हॉर्मुज बंद कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक यह स्ट्रेट सबके लिए खुला है। कोई एक देश इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकता।
अमेरिका की नौसेना ने पहले भी कई बार ईरानी जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। हाल के दिनों में भी ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। टैंकर और मालवाहक जहाज बिना किसी रुकावट के आ-जा रहे हैं।
बता दें कि हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहां से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो पूरी दुनिया के तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है क्योंकि हमारा बड़ा तेल आयात खाड़ी से होता है।
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