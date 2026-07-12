12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हॉर्मुज पर ईरान का अब कंट्रोल नहीं रहा, सभी जहाजों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी’, अमेरिकी सेना का बड़ा ऐलान

hormuz strait news: ईरान की धमकियों के बावजूद अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है। अमेरिका सेना की ओर से कहा गया है कि ईरान का हॉर्मुज पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jul 12, 2026

Ships in Strait of Hormuz

होर्मुज स्ट्रेट में जहाज। (File Photo)

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के लगातार हमले, जहाजों को रोके जाने और धमकियों के बीच अमेरिका ने सख्त तेवर दिखाया है।

यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हॉर्मुज अब सभी देशों के लिए खुला है और अमेरिकी नौसेना इसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने यह भी ईरान का अब हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं रहा।

अमेरिका की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब खाड़ी इलाके में तनाव चरम पर है। ईरान ने हाल में कई बार विदेशी जहाजों को परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका की मजबूत मौजूदगी ने स्थिति को संभाल लिया।

किन जहाजों के लिए हॉर्मुज खुला?

यूएस सेंट्रल कमांड ने अपनी ट्वीट में कहा- हॉर्मुज उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो कानूनी तरीके से गुजरना चाहते हैं। अमेरिकी बल तैनात हैं और स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करने को तैयार हैं। कमांड ने ईरान की कार्रवाइयों को बिना वजह की आक्रामकता, उत्पीड़न और मनमानी घोषणाएं बताया है।

एक अन्य ट्वीट ने कमांड ने लिखा- ईरान की नेवी ने हाल ही में कहा कि कोई भी विदेशी जहाज ईरानी सेना की पहचान, ट्रैकिंग और निगरानी के बिना हॉर्मुज से नहीं गुजर सकता। हकीकत यह है कि हॉर्मुज में सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना तैनात है।

अब क्या है ईरान के सामने चुनौती?

ईरान के सामने अब बड़ी चुनौती है। अमेरिकी घोषणा के बाद ईरान अब हॉर्मुज में कैसे रोकेगा यह देखने वाली बात होगी। उधर ईरान के कुछ नेता बार-बार दावा करते रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वे हॉर्मुज बंद कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक यह स्ट्रेट सबके लिए खुला है। कोई एक देश इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकता।

अमेरिका की नौसेना ने पहले भी कई बार ईरानी जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर किया है। हाल के दिनों में भी ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। टैंकर और मालवाहक जहाज बिना किसी रुकावट के आ-जा रहे हैं।

हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग

बता दें कि हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहां से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो पूरी दुनिया के तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है क्योंकि हमारा बड़ा तेल आयात खाड़ी से होता है।

US-Iran War: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट किया बंद, अमेरिका ने फिर शुरू किए हमले

ये भी पढ़ें
US strikes Iran after Hormuz ship attack.

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Jul 2026 08:19 pm

Published on:

12 Jul 2026 08:19 pm

Hindi News / World / ‘हॉर्मुज पर ईरान का अब कंट्रोल नहीं रहा, सभी जहाजों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी’, अमेरिकी सेना का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Floods: बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन से 51 लोगों की मौत, 10 लाख से ज्यादा प्रभावित

Bangladesh Flood
विदेश

Russia Ukraine War: रूस के खिलाफ युद्ध में नया मोड़, जर्मनी ने यूक्रेन को दिए 50 हजार स्मार्ट ड्रोन

Russia Ukraine War
विदेश

China Missile Test: दक्षिण प्रशांत महासागर में चीन के मिसाइल परीक्षण से बढ़ी चिंता, न्यूजीलैंड और ताइवान सहित कई देशों ने जताई आपत्ति

china missile test
विदेश

तिब्बत के लिए अब खुलकर आगे आए यूरोपीय देश, नए कानून को लेकर दे डाली चेतावनी, पूछा- पंचेन लामा कहां हैं?

US Iran war, Iran war, US Iran talks, Islamabad talks, Pakistan, Trump, Xi Jinping, Middle East,
विदेश

कौन थे सीनेटर लिंडसे? जिन्होंने कहा था- भारत पर लगा दो 500% टैरिफ, ट्रंप को भी खामेनेई को मारने की दी थी सलाह

Lindsey Graham
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.