‘हॉर्मुज पर ईरान का अब कंट्रोल नहीं रहा, सभी जहाजों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी’, अमेरिकी सेना का बड़ा ऐलान

ईरान के सामने अब बड़ी चुनौती है। अमेरिकी घोषणा के बाद ईरान अब हॉर्मुज में कैसे रोकेगा यह देखने वाली बात होगी। उधर ईरान के कुछ नेता बार-बार दावा करते रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वे हॉर्मुज बंद कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक यह स्ट्रेट सबके लिए खुला है। कोई एक देश इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकता।