Russia Ukraine War: रूस के खिलाफ युद्ध में नया मोड़, जर्मनी ने यूक्रेन को दिए 50 हजार स्मार्ट ड्रोन

श्रीक ड्रोन 10-एफ वर्जन ने हाल ही में पेंटागन के एक बड़े कॉम्पिटिशन में टॉप पोजीशन हासिल की। अमेरिका 1.1 बिलियन डॉलर खर्च करके लाखों एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। ऑटेरियन का सॉफ्टवेयर कई एंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है।