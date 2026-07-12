‘पाकिस्तानी सेना ने चार कश्मीरियों की हत्या कर दी’, PoK में जुल्म के खिलाफ ब्रेडफोर्ड में विरोध प्रदर्शन

Kashmiri Community Protests in Bradford Against Oppression In PoK: पाकिस्तान की सेना चार कश्मीरियों की हत्या कर दी है और वह पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर के नागरिकों पर बहुत जुल्म कर रही है।कश्मीरी प्रवासियों के संगठन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्वतंत्रता गठबंधन ने यह आरोप लगाते हुए ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया। पिछले चार दिन से जारी प्रदर्शन रविवार को तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर पीओजेके से फौज की वापसी के लिए आवाज बुलंद की। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय स्वतंत्रता गठबंधन के अध्यक्ष महमूद कश्मीरी ने सभा में कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर चार कश्मीरियों की हत्या कर दी है, यह राज्य में लगातार हो रही हिंसा का का ही हिस्सा है।