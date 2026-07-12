ईरान ने दाग दी अमेरिकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल, बजने लगे सायरन

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। वहीं, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने ओमान के पोर्ट ऑफ दुकम पर US एयरक्राफ्ट कैरियर सपोर्ट और रीफ्यूलिंग फैसिलिटी पर भारी हमला किया है। इस ऑपरेशन का टारगेट US नेवी के जहाजों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर थे।