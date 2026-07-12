अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का 71 वर्ष की उम्र में निधन, ट्रंप के करीबी सहयोगी थे

Lindsey Graham Death: अमेरिका के वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता और दक्षिण कैरोलिना से सीनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके कार्यालय ने रविवार को बयान जारी किया। कार्यालय ने कहा कि ग्राहम का शनिवार शाम संक्षिप्त और अचानक हुई बीमारी के बाद निधन हो गया। बता दें कि लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी सीनेट के लिए अपना लगातार पांचवां कार्यकाल जीता था।