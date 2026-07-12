Vietnam Tragedy: 3 मिनट में पलटी स्पीडबोट, 15 भारतीयों की मौत; अब दोस्त का पार्थिव शरीर लेकर लौटेंगे’, जिंदा बचे पर्यटक ने बयां किया दर्द

Vietnam Phu Quoc Boat Accident: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास शनिवार को एक हादसा हो गया, जिसमें 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। हादसे के समय नाव में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक, तीन क्रू मेंबर और एक अटेंडेंट शामिल थे। यह नाव होन मे रुट न्गोआई (Hon May Rut Ngoai) द्वीप से एन थोई (An Thoi) पोर्ट की ओर जा रही थी। खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण यह नाव पलट गई।