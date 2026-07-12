ताइवान के करीब चीन की नई हरकत, एक युद्धपोत और चार चीनी जहाज दिखे

China Taiwan tensions: चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह अक्सर अपने पड़ोसी देशों पर सैन्य ताकत के दम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसी ही गतिविधि उसने एक बार फिर की है। इस संबंध में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार, ताइवान के आसपास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का एक युद्धपोत और चार आधिकारिक चीनी जहाज देखे गए हैं।